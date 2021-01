Vivendi | perfezionata cessione altri 10% di Umg | Tencent sale al 20%

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Parigi, 29 gen. (Adnkronos) –ha perfezionato oggi ladi un altro 10% di Universal Music Group (Umg) al consorzio guidato dachecosì al 20% nel capitale sociale di Umg. Lo rende notoin un comunicato precisando che “si rallegra per la presenza die dei suoi co investitori nel capitale di Umg”. Con questo investimento Umg, si legge, “potrà proseguire il suo sviluppo in Asia”. Dopo questo accordo strategico, l’ingresso in borsa di Umg è previsto entro l’inizio del 2022., si sottolinea, “dovrebbe utilizzare i benefici di questa operazione per ridurre il suo debito e finanziare nuove operazioni”. L'articolo CalcioWeb.