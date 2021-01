Vespri siciliani, edizione teatro di Torino, in onda su Rai 5 (Di venerdì 29 gennaio 2021) I Vespri siciliani sono un’opera tetarlae di forte impatto che si commenta da sola. E Rai 5 la ripropone spesso in onda. La versione messa in onda è quella che fu inscenata al teatro Regio di Torino,. Ormai “I Vespri siciliani” di Giuseppe Verdi sono una garanzia. Cast Nel cast vedremo Maria Agresta, Gregory Kunde, Franco Vassallo, Ildar Abdrazakov. A dirigere l’orchestra è Gianandrea Noseda, mentre la regia è di Davide Livermore. Scene Santi Centineo. Costumi Giusi Giustino. Luci Andrea Anfossi. Orchestra e Coro del teatro Regio. Regia TV Arnalda Canali. L'articolo proviene da NonSolo.TV. Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 29 gennaio 2021) Isono un’opera tetarlae di forte impatto che si commenta da sola. E Rai 5 la ripropone spesso in. La versione messa inè quella che fu inscenata alRegio di,. Ormai “I” di Giuseppe Verdi sono una garanzia. Cast Nel cast vedremo Maria Agresta, Gregory Kunde, Franco Vassallo, Ildar Abdrazakov. A dirigere l’orchestra è Gianandrea Noseda, mentre la regia è di Davide Livermore. Scene Santi Centineo. Costumi Giusi Giustino. Luci Andrea Anfossi. Orchestra e Coro delRegio. Regia TV Arnalda Canali. L'articolo proviene da NonSolo.TV.

Annina_ : RT @raicinque: Oggi #29gennaio alle 10.00 da @TeatroRegio Torino 'I vespri siciliani' di #GiuseppeVerdi nella versione andata in scena nel… - JaneTim8 : RT @raicinque: Oggi #29gennaio alle 10.00 da @TeatroRegio Torino 'I vespri siciliani' di #GiuseppeVerdi nella versione andata in scena nel… - raicinque : Oggi #29gennaio alle 10.00 da @TeatroRegio Torino 'I vespri siciliani' di #GiuseppeVerdi nella versione andata in s… - JaneTim8 : RT @apemusicale: #Ivesprisiciliani di #Verdi dal @TeatroRegio #Torino con @NosedaG @MaestroGKC @IldarAbdrazakov e nel pomeriggio #YuriTemir… - apemusicale : #Ivesprisiciliani di #Verdi dal @TeatroRegio #Torino con @NosedaG @MaestroGKC @IldarAbdrazakov e nel pomeriggio… -

Ultime Notizie dalla rete : Vespri siciliani Rai5: I vespri siciliani del Regio di Torino, un invito al “risorgimento” morale Connessi all'Opera La tragedia continua

La prima assoluta de “Il Vespri siciliani” andò in scena nel 2011 al Teatro Regio in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia ...

Rai5: I vespri siciliani del Regio di Torino, un invito al “risorgimento” morale

La programmazione operistica dedicata da Rai5 al regista Davide Livermore si conclude venerdì 29 gennaio, alle ore 10.00, con I vespri siciliani di Verdi, prodotti dal Teatro Regio di Torino nella ver ...

La prima assoluta de “Il Vespri siciliani” andò in scena nel 2011 al Teatro Regio in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia ...La programmazione operistica dedicata da Rai5 al regista Davide Livermore si conclude venerdì 29 gennaio, alle ore 10.00, con I vespri siciliani di Verdi, prodotti dal Teatro Regio di Torino nella ver ...