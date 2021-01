‘Uomini e Donne’, Matteo Ranieri ha le idee chiare: “Con Sophie Codegoni potremo divertirci tanto tra feste, vacanze e momenti di pura intimità!” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo la conclusione del Trono Classico di Davide Donadei si avvicina anche per Sophie Codegoni il fatidico momento. La tronista del celebre dating show di Canale 5 a breve infatti farà la sua scelta. Ad attendere con ansia quel momento c’è il corteggiatore Matteo Ranieri. Un percorso partito un po’ in sordina ma caratterizzato da un costante crescendo che l’ha portato a essere uno dei preferiti della ragazza. Il corteggiatore si è raccontato sull’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine. Matteo ha parlato del suo rapporto con Sophie e anche del suo rivale. Il ragazzo si è detto felice per l’imminente fine di questo percorso, seppure un po’ in ansia per l’esito della scelta. “Sono tre mesi che usciamo insieme, e credo di aver conosciuto una buona parte di Sophie e che ... Leggi su isaechia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo la conclusione del Trono Classico di Davide Donadei si avvicina anche peril fatidico momento. La tronista del celebre dating show di Canale 5 a breve infatti farà la sua scelta. Ad attendere con ansia quel momento c’è il corteggiatore. Un percorso partito un po’ in sordina ma caratterizzato da un costante crescendo che l’ha portato a essere uno dei preferiti della ragazza. Il corteggiatore si è raccontato sull’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine.ha parlato del suo rapporto cone anche del suo rivale. Il ragazzo si è detto felice per l’imminente fine di questo percorso, seppure un po’ in ansia per l’esito della scelta. “Sono tre mesi che usciamo insieme, e credo di aver conosciuto una buona parte die che ...

