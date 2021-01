Slittino | Wendl Arlt trionfano nella sprint ai Mondiali di Koenigssee Settimi Rieder Kainzwaldner

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Seconda gara e secondo risultato che ribalta il pronostico della vigilia aidiartificiale, scattati oggi sul catino teutonico di. Si è partiti con le, pochi minuti fa sono state assegnate le medaglie per quanto riguarda il doppio. A trionfare sono i veterani tedeschi Tobiase Tobias, che tornano sul gradino più alto del podio a livello iridato ad addirittura quattro anni dall’ultima volta (vinsero ad Igls nel 2017, proprio). Prova perfetta per loro che hanno stampato il crono di 31.126. Si sono dovuti accontentare dell’argento i lettoni Sics/Sics, staccati solamente di 14 millesimi. Terza piazza per i grandi favoriti Eggert/Benecken: 35 millesimi di distacco dai compagni di squadra. ...