Roma, capitano dell'Esercito muore su via del Foro Italico: era in moto. Sequestrate le immagini di una telecamera (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un incidente stradale mortale ma dalla dinamica ancora poco chiara. Forse una buca, forse un'auto pirata: sono le ipotesi che potrebbero aver causato lo sbandamento dello scooter su cui viaggiava ... Leggi su leggo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un incidente stradale mortale ma dalla dinamica ancora poco chiara. Forse una buca, forse un'auto pirata: sono le ipotesi che potrebbero aver causato lo sbandamentoo scooter su cui viaggiava ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma capitano Roma, incidente al Foro Italico: capitano dell'esercito 33enne perde il controllo della moto e muore Il Messaggero Dzeko-Sanchez, ballano due milioni ma l’Inter non può spendere. L’idea Pinamonti nello scambio Roma-Inter

Edin ha rotto con Fonseca, l’incontro tra Ausilio e Pinto per l’accordo: tempi stretti e ingaggi da 7 milioni. L’ingaggio del cileno è meno pesante perché sfrutta le agevolazioni del decreto crescita ...

Speranza con i pm cinque ore. Indagine anche a Roma

E adesso, per favore, sbrigatevi. I magistrati di Bergamo sono venuti a Roma e ora devono decidere. Rapidamente, anche perché il procuratore ...

