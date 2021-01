Renzi chiede un esploratore e frena il Conte - ter. Attesa per le scelte 5S. SPECIALE TG dalle 17 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ultimo giorno di consultazioni al Colle ma la trattativa, però, è più in salita. Il leader di Italia Viva ieri ha chiesto un mandato esplorativo a una figura terza, per verificare se ci sia ancora una ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ultimo giorno di consultazioni al Colle ma la trattativa, però, è più in salita. Il leader di Italia Viva ieri ha chiesto un mandato esplorativo a una figura terza, per verificare se ci sia ancora una ...

PolicyMaker_mag : Ultime ore nella “casa” di Palazzo Chigi per l’ex gieffino? Matteo #Renzi chiede a Giuseppe #Conte la testa di Rocc… - italmud : RT @Gi71376847: Zingaretti ad un giornalista che gli chiede” posso farle una domanda?” Risponde no. Punto. Renzi esce dal colloquio e risp… - CoppolaGemma : RT @Gi71376847: Zingaretti ad un giornalista che gli chiede” posso farle una domanda?” Risponde no. Punto. Renzi esce dal colloquio e risp… - Ernesto65373005 : RT @laura_ceruti: invece di incolpare #Renzi che sono più di 10 mesi che chiede il Mes per tutti i problemi sanitari che abbiamo compresi i… - LupoNolberto : RT @lucianoghelfi: #Orlando ribatte a #Renzi: nella nostra Costituzione i nomi vengono prima dei contenuti. Prescrive che il Presidente del… -