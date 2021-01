Quasi tutta l’Italia si colora di giallo inclusa la Lombardia

(Di venerdì 29 gennaio 2021)non è più zona rossa. La mappa sidi arancione per 5 regioni, il resto è. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio. Sono in area arancione le Regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area giallala. Nessuna regione in zona rossa. Scendono in arancione Sicilia e Provincia di Bolzano. Molte regioni passano da arancione a, compresee Lazio, di cui si è discusso in questi giorni. Con loro passano ad un colore migliore anche Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli ...

Corriere : Monitoraggio e colori delle regioni: quasi tutta Italia sarà arancione. Cts convocato a... - enniogiannascol : @LegaSalvini ??????quasi tutta l'Italia è gialla...grazie Conte e Speranza - antonellaa262 : Meteo Campania: sarà il maltempo a farla da padrone nel fine settimana, con pioggia e vento che si abbatteranno su… - Fire__Proof : Oggi giornata strana. Ero felicissima del mio compito di educazione civica che quando l'ho finito ho quasi pianto,… - CapitanoNemo : RT @roma_paoletta: Non guardo #maratonamentana perché ormai Mentana ha perso ogni credibilità e obbiettività come quasi tutta la rete. Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Quasi tutta

Il Fatto Quotidiano

Spread the love di Dario Savastano 29 gennaio 2021 " Daun anno ormai le misure anticovid in atto stanno mettendo a dura prova gli imprenditori delle ...A PORTARE BYOBLU SULLE TELEVISIONI DI...I Finzi Contini sono una famiglia ricchissima,aristocratica, percepita come snob dal ... Micòl lo allontana per una concezione dell'amoresua: " ? roba per gente decisa a sopraffarsi a ...Sono in area arancione le Regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla inclusa la Lombardia. Nessuna ...La nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute andrà in vigore dal 31 gennaio: non ci sono più zone rosse ...