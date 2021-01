Qual’è la differenza tra nolo a caldo e subappalto

Leggi su udine20

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Spesso non è facile distinguere tra uned un. Tuttavia, ai fini della sicurezza e delle relative responsabilità questo aspetto diventa di fondamentale importanza. Anzitutto è utile chiarire il contesto in cui ci troviamo. Supponiamo di essere in un cantiere oppure in una azienda. Per portare avanti un certo lavoro. Ad esempio uno scavo oppure la sostituzione di un neon si rende necessario avere un escavatore oppure una piattaforma di lavoro elevabile. Bene, non disponendo di queste attrezzature di lavoro possiamo pensare di noleggiarle. Si tratta di un’operazione assolutamente comune e che viene fatta quotidianamente in tantissimi contesti. Spesso però i “problemi” sono dietro l’angolo. In tema diprendiamo spunto da un articolo presente sul blog ...