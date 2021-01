Psi | Maraio su crisi di governo | “Avanti con Conte aprendo a Renzi”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Il segretario nazionale del partito socialista Italiano, Enzo, conferma in una intervista ad Anteprima24 la posizione del suo partito in merito all’attualeche sta attraversando il. “Si deve ripartire dalla vecchia maggioranza e rinforzarla: questo è il percorso che stiamo mettendo a punto” ha ribaditoper il quale la coalizione per il Psi va rafforzataad Italia Viva, che legittimamente ha posto delle questioni anche condivisibili, ma magari non ha scelto il momento più opportuno. Ora, però ha dettoche ha parlato anche a nome dei parlamentari Nencini e Longo, è il momento di far prevalere il benessere del paese mettendo da parte i personalismi. “Crediamo chesia un ...