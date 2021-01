Prada Cup oggi: orari 30 gennaio, tv, programma, streaming, differite e repliche (Di sabato 30 gennaio 2021) La Prada Cup è entrata nel vivo e questa notte Luna Rossa e American Magic si sfideranno in due match altamente spettacolari che potrebbero già essere determinanti per l’accesso in finale. L’equipaggio guidato da Francesco Bruni e James Spithill nelle prime due regate hanno letteralmente dominato e cercheranno di ripetere l’impresa anche nelle prossime due. Ricordiamo che stacca il pass per la finale il Challenger che vince quattro gare. La terza e la quarta regata della semifinale di Prada Cup tra Luna Rossa e American Magic, in programma a partire dalle ore 3 della notte italiana, verranno trasmesse in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport America’s Cup, mentre la diretta streaming dell’evento sarà disponibile su Rai Play e Sky Go. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta notturna integrale delle regate ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) LaCup è entrata nel vivo e questa notte Luna Rossa e American Magic si sfideranno in due match altamente spettacolari che potrebbero già essere determinanti per l’accesso in finale. L’equipaggio guidato da Francesco Bruni e James Spithill nelle prime due regate hanno letteralmente dominato e cercheranno di ripetere l’impresa anche nelle prossime due. Ricordiamo che stacca il pass per la finale il Challenger che vince quattro gare. La terza e la quarta regata della semifinale diCup tra Luna Rossa e American Magic, ina partire dalle ore 3 della notte italiana, verranno trasmesse in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport America’s Cup, mentre la direttadell’evento sarà disponibile su Rai Play e Sky Go. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta notturna integrale delle regate ...

