Pioli: “Ismael Bennacer giocherà, ma non dall’inizio” (Di venerdì 29 gennaio 2021) il Milan affronterà il Bologna sabato 30/01/2020 alle 15:00, Pioli ha recuperato alcuni giocatori: Mario Mandzukic, Ismael Bennacer e Sandro Tonali. Molto probabilmente domani inizierà Tonali nel ruolo di centrocampista per poi essere sostituito da Ismael Bennacer. Prepartita Bologna-Milan Ismael Bennacer, il perno della squadra Ismael Bennacer ritorno ad essere convocato dopo un mese, sembra sia passato molto più tempo, ma è rimasto fuori solo un mesetto. Nonostante l’assenza dell’algerino, il Milan ha inanellato vittorie importanti. In alcuni match come ad esempio la sfida con l’Atalanta, l’assenza di Ismael Bennacer si è fatta sentire moltissimo, ci fosse stato lui avremmo parlato di una ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 29 gennaio 2021) il Milan affronterà il Bologna sabato 30/01/2020 alle 15:00,ha recuperato alcuni giocatori: Mario Mandzukic,e Sandro Tonali. Molto probabilmente domani inizierà Tonali nel ruolo di centrocampista per poi essere sostituito da. Prepartita Bologna-Milan, il perno della squadraritorno ad essere convocato dopo un mese, sembra sia passato molto più tempo, ma è rimasto fuori solo un mesetto. Nonostante l’assenza dell’algerino, il Milan ha inanellato vittorie importanti. In alcuni match come ad esempio la sfida con l’Atalanta, l’assenza disi è fatta sentire moltissimo, ci fosse stato lui avremmo parlato di una ...

MoliPietro : Pioli: “Ismael Bennacer giocherà, ma non dall’inizio” - sportli26181512 : VIDEO - Pioli: 'Bennacer migliora, ma è difficile che parta dal primo minuto': Durante il suo intervento in confere… - sportli26181512 : Tuttosport - Riecco Bennacer, il Milan ritrova la sua luce: Ismael in panchina a Bologna: Premessa: l’emergenza non… - Salvamarga88 : @andreabigo94 @walnut_85 anche perchè magari con leao in panca ti tieni in alcune partite una bella carta da giocar… - AntonioSpurs13 : @DevilDollmusic @DenisVasile5 @masolinismo Ma no non gli stavi dietro,zero proprio,poi Pioli ha fatto una formazion… -