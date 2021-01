Pelé | il re del calcio | quando esce il documentario su Netflix? La data esatta

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 29 gennaio 2021)ilsu, realizzato in esclusiva per? È la domanda che tutti gli appassionati sportivi si stanno ponendo da un paio di settimane a questa parte, dopo la pubblicazione del teaser ufficiale da parte del colosso streaming sul proprio canale YouTube (potete vedere il video alla fine dell’articolo).: il Re delè il titolo deldiretto da Ben Nicholas e David Tryhorn, con Kevin Macdonald produttore esecutivo. Per le nuove generazioni sarà un’occasione unica: conoscere finalmente chi è stato e cosa ha rappresentato Edson Arantes do Nascimento per il, e più in generale lo sport. E non tanto per una o due decadi, ma per l’intera storia del. Sarà anche ...