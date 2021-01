Morte Roberta Siragusa | nuovi elementi | “Nel cranio c’è una vistosa ferita”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Emergonodettagli sull’atrocedi, la 17enne ritrovata in un dirupo di Monte San Calogero, nel palermitano. Per la suaè stato fermato e posto in carcere il fidanzato Pietro Morreale, che secondo gli inquirenti potrebbe aver agito per una morbosa e insana gelosia. Le indagini proseguono e sono stati ritrovati alcuni oggetti della ragazza, in un luogo che non è quello del ritrovamento del corpo. Scoperto il possibile vero luogo del delitto Tutto è accaduto nella notte tra sabato 23 e domenica 24. Delle poche cose certe sino ad ora, ci sono dei punti fermi: il corpo della 17enneè stato ritrovato tra Caccamo e Termini Imerese, in fondo ad un dirupo. La giovane era semi-carbonizzata e mentre veniva scoperto il ...