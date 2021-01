Minacce a un altro sindaco di centrodestra in Toscana: stavolta è Vivarelli Colonna di Grosseto (Di venerdì 29 gennaio 2021) Corde, nastro da pacchi, delle fascette e un coltello sono stati ritrovati sotto casa del sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Il ritrovamento è stato fatto nella notte da una pattuglia di vigilanza, che ha chiamato subito i carabinieri: tutto fa pensare a un atto intimidatorio. E le cronache locali parlano di oggetti che fanno pensare a un tentativo di rapimento. L’episodio contro il sindaco di Grosseto arriva all’indomani della lettera di Minacce, contenente anch’essa una lama, inviata a un altro sindaco toscano di centrodestra: Alessandro Tomasi, primo cittadino di Pistoia. La solidarietà al sindaco di Grosseto “Non entro volutamente nel merito della vicenda: gli ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Corde, nastro da pacchi, delle fascette e un coltello sono stati ritrovati sotto casa deldi, Antonfrancesco. Il ritrovamento è stato fatto nella notte da una pattuglia di vigilanza, che ha chiamato subito i carabinieri: tutto fa pensare a un atto intimidatorio. E le cronache locali parlano di oggetti che fanno pensare a un tentativo di rapimento. L’episodio contro ildiarriva all’indomani della lettera di, contenente anch’essa una lama, inviata a untoscano di: Alessandro Tomasi, primo cittadino di Pistoia. La solidarietà aldi“Non entro volutamente nel merito della vicenda: gli ...

SecolodItalia1 : Minacce a un altro sindaco di centrodestra in Toscana: stavolta è Vivarelli Colonna di Grosseto… - MandyFresco : @stoavvelenato Ma non esiste nessuna aggravante razzista altrimenti avrebbe già più giornate, se fanno controllo TV… - Tini97Milan1899 : RT @SoloMilan68: pagano gli stipendi, ma godrebbero di un altro scudetto vinto grazie ai vantaggi indebiti che i loro paladini giornalisti… - ereike05 : per continuare in una fase di stallo e una maggioranza vincolata da micro partiti che anche in futuro faranno minac… - jacopogiliberto : RT @f_ronchetti: @antani @DarioBressanini @LoreTheGoalie @marco_heffler @loZibbo @p_finocchiaro @udogumpel Tra l'altro io ho solo detto che… -

Ultime Notizie dalla rete : Minacce altro WandaVision, quarto episodio: tutti i riferimenti e le citazioni

Tra l'altro, difficile non vedere in Maria Rambeau una similarità con Peggy Carter : due donne ... D., l'agenzia nata per controllare e rispondere a minacce spaziali. Interessante vedere come l'agenzia ...

Poliziotti circondati e aggrediti durante un controllo

Uno si è messo in guardia come se fosse un pugile, l'altro ha gridato minacce in arabo e brandito la bottiglia di vetro all'indirizzo dei poliziotti. Tutti arrestati L'arrivo di altre pattuglie ha ...

Accerchiano i poliziotti, minacce e lesioni: tre arresti in Bolognina BolognaToday Di Battista minaccia la scissione

“Prendo atto che oggi la linea è cambiata. Io non ho cambiato opinione. Tornare a sedersi con Renzi significa commettere un grande errore politico e direi storico. Significa rimettersi nelle mani di u ...

NBA, Jae Crowder: “Ho ricevuto tante minacce di morte”

Il mondo dei social, del web e della corrispondenza telematica spesso porta a situazioni spiacevoli e spinose per molti personaggi noti. È successo ultimamente anche al nuovo giocatore dei Phoenix Sun ...

Tra l', difficile non vedere in Maria Rambeau una similarità con Peggy Carter : due donne ... D., l'agenzia nata per controllare e rispondere aspaziali. Interessante vedere come l'agenzia ...Uno si è messo in guardia come se fosse un pugile, l'ha gridatoin arabo e brandito la bottiglia di vetro all'indirizzo dei poliziotti. Tutti arrestati L'arrivo di altre pattuglie ha ...“Prendo atto che oggi la linea è cambiata. Io non ho cambiato opinione. Tornare a sedersi con Renzi significa commettere un grande errore politico e direi storico. Significa rimettersi nelle mani di u ...Il mondo dei social, del web e della corrispondenza telematica spesso porta a situazioni spiacevoli e spinose per molti personaggi noti. È successo ultimamente anche al nuovo giocatore dei Phoenix Sun ...