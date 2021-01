Maurizio Guerci ha fidanzata e figli “segreti”? Armando svela tutto e Gemma è ko (Di venerdì 29 gennaio 2021) Maurizio Guerci ha una fidanzata e dei figli “segreti”? Nella puntata di Uomini e donne di oggi, venerdì 29 gennaio 2021, il cinquantenne brizzolato è di nuovo finito al centro delle polemiche in studio. Il motivo? Le rivelazioni fatte da Armando Incarnato, a proposito della vita privata e del lavoro del cavaliere, non noto almeno per ora e per il pubblico a casa. Maurizio Guerci ha già una fidanzata e dei figli? tutto è successo verso la fine della puntata di oggi pomeriggio. Nello studio di Uomini e donne, Armando ha tenuto un discorso aperto contro Maurizio, sostenendo che il cavaliere da Mantova abbia usato Gemma Galgani in tutto ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 29 gennaio 2021)ha unae dei”? Nella puntata di Uomini e donne di oggi, venerdì 29 gennaio 2021, il cinquantenne brizzolato è di nuovo finito al centro delle polemiche in studio. Il motivo? Le rivelazioni fatte daIncarnato, a proposito della vita privata e del lavoro del cavaliere, non noto almeno per ora e per il pubblico a casa.ha già unae deiè successo verso la fine della puntata di oggi pomeriggio. Nello studio di Uomini e donne,ha tenuto un discorso aperto contro, sostenendo che il cavaliere da Mantova abbia usatoGalgani in...

