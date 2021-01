Mantova | operai sfruttati in laboratorio tessile | arrestata titolare

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Milano, 29 gen. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato ladi undi Casaloldo, in provincia di, con l'accusa di sfruttamento della manodopera. I militari nell'impresa della donna, una cittadina cinese di 32 anni, hanno trovato nove, tutti cittadini cinesi, impegnati nell'attività di cucitura, stiratura e confezionamento di calze, di cui quattro regolarmente assunti, due lavoratori in nero e tre irregolari in Italia. Glihanno dichiarato di lavorare 12 ore continuative al giorno e di percepire una paga di 4 euro all'ora. I militari hanno sequestrato ile la merce per un valore complessivo di circa 100mila euro e hanno comminato sanzioni amministrative per 30mila euro. La donna è stata portata nel ...

