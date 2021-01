«Lupin 2» | ecco quando arriva la seconda parte

(Di venerdì 29 gennaio 2021) L’attesa è stata, infine, ripagata. Lupin, serie originale Netflix finita d’improvviso, nel momento esatto nel quale avrebbe dovuto cominciare l’azione, è stata confermata per una seconda stagione. I nuovi episodi, cinque in totale, verranno rilasciati in estate, dando un epilogo adeguato alle vicissitudini di un ladro gentiluomo, che con l’originale di Maurice Leblanc ha ben poco a che spartire.

SaCe86 : #Lupin , ecco quando sarà su #Netflix la 2a parte della serie con Omar Sy - Umastru1 : - sonocoseserie : #Lupin: la seconda parte della serie arriverà su Netflix in estate, ecco il poster! - infoitcultura : Lupin 2, Netflix: ecco quando esce la seconda parte - NosiMartignoni : RT @IntDissidente: Il senegalese immigrato in Francia che s’appassiona alle avventure di Lupin mi sa di astrale razzismo patinato da perben… -

