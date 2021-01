Il contatto indispensabile (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il distanziamento sociale ha sottolineato l’importanza del tatto, un senso a volte sottovalutato ma fondamentale per il benessere e la consapevolezza di sé Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il distanziamento sociale ha sottolineato l’importanza del tatto, un senso a volte sottovalutato ma fondamentale per il benessere e la consapevolezza di sé Leggi

Ultime Notizie dalla rete : contatto indispensabile Il controllo della politica sulla magistratura, ''una piaga'' spiegata da Felice Lima

Magistratura indispensabile "A una democrazia come quella italiana è, purtroppo, indispensabile la ...direttamente provenienti da pluriennali esperienze fuori ruolo in incarichi a diretto contatto con ...

Autostrade svizzere, da lunedì in vigore esclusivamente la vignetta 2021

Dove acquistare la vignetta? La vignetta autostradale è indispensabile per i veicoli a motore e i ... Costa 40 franchi e si può acquistare presso i punti di contatto Touring club svizzero, gli uffici ...

MISSIONE CONVIVENZA – Solo pochi giorni fa, l’Associazione nazionale avvocati divorzisti ha reso noto che il lockdown del 2020 ha portato con sé un aumento annuo delle separazioni pari al 60%. Secondo ...

Covid Taranto: attivo il supporto telefonico il tracciamento dei contatti

La seconda ondata pandemica è arrivata con forza anche a Taranto e l’alto numero dei casi positivi ha richiesto un grande lavoro di tracciamento dei contatti, indispensabile per contenere il contagio.

