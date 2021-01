Gods Will Fall - recensione (Di venerdì 29 gennaio 2021) L'umanità crede negli dei, da sempre. Ripone in loro speranze ma anche timori e nelle più antiche mitologie non è raro trovare storie di lunghi e sanguinosi conflitti tra esseri umani e un qualsivoglia pantheon divino. Gods Will Fall, come il titolo fa intuire, narra uno di questi conflitti. Dopo millenni di oppressione, ingiustizie e sofferenze, un coraggioso esercito di guerrieri parte alla volta della dimora degli dei, intenzionato a eradicarli dall'esistenza. Il viaggio è lungo e dannatamente pericoloso, le divinità si infuriano e decimano l'esercito scagliandogli addosso tempeste inenarrabili. Solo uno sparuto drappello di superstiti riesce a raggiungere l'isola che nasconde un inferno di nemici demoniaci posti a guardia dei loro padroni. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 29 gennaio 2021) L'umanità crede negli dei, da sempre. Ripone in loro speranze ma anche timori e nelle più antiche mitologie non è raro trovare storie di lunghi e sanguinosi conflitti tra esseri umani e un qualsivoglia pantheon divino., come il titolo fa intuire, narra uno di questi conflitti. Dopo millenni di oppressione, ingiustizie e sofferenze, un coraggioso esercito di guerrieri parte alla volta della dimora degli dei, intenzionato a eradicarli dall'esistenza. Il viaggio è lungo e dannatamente pericoloso, le divinità si infuriano e decimano l'esercito scagliandogli addosso tempeste inenarrabili. Solo uno sparuto drappello di superstiti riesce a raggiungere l'isola che nasconde un inferno di nemici demoniaci posti a guardia dei loro padroni. Leggi altro...

La nostra recensione di Gods Will Fall, un nuovo souls-like in pixel art che narra la strenua lotta tra gli ultimi superstiti della razza guerriera umana e il pantheon di divinità che ha ridotto in gi ...

