Fisco: un altro mese di stop per l’invio delle cartelle esattoriali (Di venerdì 29 gennaio 2021) Proroga cartelle esattoriali: ancora un mese di sospensione degli invii. Il Consiglio dei Ministri che si è riunito alle 13 di oggi, 29 gennaio, avrebbe previsto un’ulteriore stop fino al 28 febbraio 2021. La ripresa degli invii sarebbe dunque spostata all’ultimo giorno di febbraio. Essendo domenica, slitterebbe automaticamente al mese di marzo 2021. Ad anticipare la notizia è l’Agenzia Ansa, Leggi su periodicodaily (Di venerdì 29 gennaio 2021) Proroga: ancora undi sospensione degli invii. Il Consiglio dei Ministri che si è riunito alle 13 di oggi, 29 gennaio, avrebbe previsto un’ulteriorefino al 28 febbraio 2021. La ripresa degli invii sarebbe dunque spostata all’ultimo giorno di febbraio. Essendo domenica, slitterebbe automaticamente aldi marzo 2021. Ad anticipare la notizia è l’Agenzia Ansa,

tax_analysis : @stacce2021 @CaioGracco1 @DiReddito @GiuseppePalma78 In tutto ciò ancora non abbiamo capito se funziona alla perfez… - giornaleradiofm : Fisco: nuovo stop alle cartelle, rinviate per un altro mese: (ANSA) - ROMA, 29 GEN - Invio delle cartelle esattoria… - FirenzePost : Fisco: invio cartelle esattoriali sospeso per un altro mese, fino al 1 marzo - CorriereQ : Fisco: nuovo stop alle cartelle, rinviate per un altro mese - Borderline_24 : #Covid, nuovo stop alle cartelle esattoriali: rinviate per un altro mese -