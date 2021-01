Doku- Roma

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 30 gennaio 2021)Via Ettore Fieramosca, 30 – 00176Tel. 391/4617286 Sito Internet: Tipologia: giapponese Prezzi: antipasti 3/5€, piatti principali di pesce 6/10€, ravioli 4/5€, panini 3/7€ Giorno di chiusura: Domenica OFFERTAUna volta ricevuto il menù ci si rende subito conto che l’offerta diè alternativa e diversa da quella proposta da molti ristoranti giapponesi, trasportando l’avventore in una nuova dimensione della cultura culinaria del Sol Levante che lascia molto soddisfatti per il sapore, un po’ meno per le dimensioni delle porzioni. Di notevole interesse è la parte del beverage che offre long drink rivisitati in chiave nipponica, shochu e sake: di quest’ultimo, infatti, abbiamo assaggiato due diverse qualità, il secco e l’equilibrato, rimanendo piacevolmente colpiti. Per iniziare, abbiamo scelto due porzioni di zensai ...