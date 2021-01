Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One quanto migliora con la patch 1.1? L'analisi di Digital Foundry (Di venerdì 29 gennaio 2021) Da quando è uscito sul mercato, Cyberpunk 2077 ha fatto parlare di sé per via della miriade di piccoli e grandi bug che ne hanno afflitto la prima versione, tanto da rendere le versioni PlayStation 4 e Xbox One molto poco fruibili. Da allora, i possessori del gioco che non si sono dati per vinti e hanno rinunciato, fiduciosi, al rimborso, hanno atteso una patch che potesse davvero rendere giustizia al gioco: ecco dunque arrivare la patch 1.10 (e il susseguente hotfix 1.11). Cos'è cambiato? Ne è valsa la pena? Digital Foundry ha testato la bontà della patch, focalizzandosi sulle versioni più "basic" delle due console, scoprendone gioie e dolori, come potete vedere nel video in calce. Via il dente, via il dolore: non siamo ancora a livelli ottimali e ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 29 gennaio 2021) Da quando è uscito sul mercato,ha fatto parlare di sé per via della miriade di piccoli e grandi bug che ne hanno afflitto la prima versione, tanto da rendere le versioni PlayStation 4 eOne molto poco fruibili. Da allora, i possessori del gioco che non si sono dati per vinti e hanno rinunciato, fiduciosi, al rimborso, hanno atteso unache potesse davvero rendere giustizia al gioco: ecco dunque arrivare la1.10 (e il susseguente hotfix 1.11). Cos'è cambiato? Ne è valsa la pena?ha testato la bontà della, focalizzandosi sulle versioni più "basic" delle due console, scoprendone gioie e dolori, come potete vedere nel video in calce. Via il dente, via il dolore: non siamo ancora a livelli ottimali e ...

lillydessi : Ora puoi giocare a Cyberpunk 2077 anche su una Tesla - Tech Fanpage - lillydessi : Cyberpunk 2077: Elon Musk ironizza sul gioco, ma lo sta amando - Tom's Hardware Italia - GamingToday4 : Cyberpunk 2077, la patch 1.1 testata su PS4 e Xbox One: il gioco migliora o no? - lillydessi : Cyberpunk 2077: Elon Musk ironizza sul gioco, ma lo sta amando - Tom's Hardware Italia - misteruplay2016 : Cyberpunk 2077: l’analisi di Digital Foundry sulla nuova patch per PS4 e Xbox One -

Ultime Notizie dalla rete : Cyberpunk 2077 I videogiochi del mese. Le uscite di dicembre

Il quinto gioco è Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED, perché sembrava impossibile parlare dei videogiochi usciti a dicembre 2020 senza includere una delle opere più chiacchierate degli ultimi anni. ' ...

Tesla Model S 2021 aggiorna tutto, incluso lo sterzo da astronave

Sebbene confrontare e contare i flop non sia così facile come una volta, la potenza sarà comunque sufficiente a far girare The Witcher 3 e, secondo Elon Musk, anche Cyberpunk 2077, uno dei giochi più ...

Sulla nuova Tesla si potrà giocare a Cyberpunk 2077 Wired.it Halo Infinite girerà bene su tutte le piattaforme

343 Industries ha dichiarato che Halo Infinite, nuovo capitolo della saga, ha un'ottimizzazione tale per cui girerà bene su ogni piattaforma.

Cyberpunk 2077, la patch 1.1 testata su PS4 e Xbox One: il gioco migliora o no?

La tanto attesa patch 1.1 di Cyberpunk 2077 è stata testata su PS4 e Xbox One da Digital Foundry: il gioco migliora dopo l'aggiornamento oppure no?. Cyberpunk 2077 ha ricevuto alcuni giorni fa la ...

Il quinto gioco èdi CD Projekt RED, perché sembrava impossibile parlare dei videogiochi usciti a dicembre 2020 senza includere una delle opere più chiacchierate degli ultimi anni. ' ...Sebbene confrontare e contare i flop non sia così facile come una volta, la potenza sarà comunque sufficiente a far girare The Witcher 3 e, secondo Elon Musk, anche, uno dei giochi più ...343 Industries ha dichiarato che Halo Infinite, nuovo capitolo della saga, ha un'ottimizzazione tale per cui girerà bene su ogni piattaforma.La tanto attesa patch 1.1 di Cyberpunk 2077 è stata testata su PS4 e Xbox One da Digital Foundry: il gioco migliora dopo l'aggiornamento oppure no?. Cyberpunk 2077 ha ricevuto alcuni giorni fa la ...