Cyberpunk 2077 in un tweet di Elon Musk e le azioni di CD Projekt crescono del 19%

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Mentre CDSA sta affrontando diverse cause legali a causa del problematico lancio di, la società con sede in Polonia sta vedendo aumentare i prezzi delle suedopo che il CEO di Telsa Inc.ha menzionato il gioco in un. Il miliardario ha utilizzato Twitter per pubblicizzare il nuovo Model S Plaid di Telsa, una revisione della popolare auto elettrica Model S che secondopuò andare da 0 a 100 km / h "in meno di due secondi". Oltre a menzionare il design degli interni dell'auto, evidenziando il display touchscreen sul cruscotto con un'immagine della copertina di The Witcher 3,ha affermato che la Model S Plaid può riprodurre. In un ...