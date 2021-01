Crisi, Mattarella affida a Fico un mandato esplorativo: ecco che cosa significa (Di venerdì 29 gennaio 2021) 'Dai colloqui con le forze politiche è emersa una prospettiva di una maggioranza politica a partire dai gruppi del governo precedente. Ma va verificata. Assumerò per questo un'iniziativa'. Così il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 29 gennaio 2021) 'Dai colloqui con le forze politiche è emersa una prospettiva di una maggioranza politica a partire dai gruppi del governo precedente. Ma va verificata. Assumerò per questo un'iniziativa'. Così il ...

La7tv : #ottoemezzo Duro attacco di @marcotravaglio a Matteo #Renzi dopo le #consultazioni con #Mattarella: 'Questo signore… - repubblica : Crisi di governo, ultimo giro di consultazioni per Mattarella. Rosato (Iv): 'Niente veti su Conte, è lui che li ha… - La7tv : #omnibus @davidefaraone (IV) spiega cosa ha chiesto e detto la delegazione del suo partito a #Mattarella durante le… - MilkoSichinolfi : RT @MilkoSichinolfi: #Mattarella ha fretta di risolvere questa crisi assurda. Non aggiungo altro. #maratonamentana - DaSiracusa : RT @Bruno12269522: Le carte le da Renzi, potrebbe risparmiare #Conte non Bonafede, Azzolina... #Renzi vince, Conte perde, almeno per il mom… -