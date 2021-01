Coronavirus | 13 574 e 477 decessi in 24 ore

(Di venerdì 29 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Scendono ancora i casi diin Italia nelle ultime 24 ore. Sono 13.574 i nuovi positivi, in calo rispetto ai 14.372 di ieri, anche per via di un calo dei tamponi processati, pari a 268.750 e che determina un indice di positività che si riduce al 5%. E’ quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Isono stati 477, in leggero calo rispetto a ieri.I guariti sono 19.879 e gli attuali positivi calano di 6.793 unità portando il numero complessivo a 467.824. Continua anche oggi ad allentarsi la pressione sugli ospedali, con i ricoverati nei reparti ordinari che si riducono a 20.397 (-381); più contenuto in calo delle terapie intensive con 2.270 ricoverati (-18) ma con 148 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 445.157 persone. La regione con il maggiore numero di positivi si conferma la Lombardia ...

ROMA " Scendono ancora i casi diin Italia nelle ultime 24 ore. Sono 13.i nuovi positivi, in calo rispetto ai 14.372 di ieri, anche per via di un calo dei tamponi processati, pari a 268.750 e che determina un indice ...Infatti per la prima volta non avremo nemmeno una regione in zona rossa, con Sicilia e Provincia Autonoma di Bolzano pronte a passare in zona arancione. Migliora anche il Veneto pronto a passare in zo ...Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Italia 13.574 nuovi casi di Coronavirus su un totale di 268.750 test effettuati, tra antigenici e tamponi molecolari. È quanto emerge dal bollettino di ...