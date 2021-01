Coppa Italia, le date e gli orari delle semifinali (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sono state pubblicate le date e gli orari delle semifinali di Coppa Italia 2020/2021, ecco quanto stabilito dalla Lega Serie A: Gara di andataInter-Juventus – Martedì 02/02, ore 20.45 RaiunoNapoli-Atalanta – Mercoledì 03/02, ore 20.45 Raiuno Gara di ritornoJuventus-Inter – Martedì 09/02, ore 20.45 RaiunoAtalanta-Napoli – Mercoledì 10/02, ore 20.45 Raiuno Foto: Logo Coppa Italia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sono state pubblicate lee glidi2020/2021, ecco quanto stabilito dalla Lega Serie A: Gara di andataInter-Juventus – Martedì 02/02, ore 20.45 RaiunoNapoli-Atalanta – Mercoledì 03/02, ore 20.45 Raiuno Gara di ritornoJuventus-Inter – Martedì 09/02, ore 20.45 RaiunoAtalanta-Napoli – Mercoledì 10/02, ore 20.45 Raiuno Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

brfootball : Legendary Juve keeper Gianluigi Buffon turns 43 today. ?10x Serie A ?5x Coppa Italia ?7x Supercoppa Italiana ?1x U… - gianluigibuffon : La Coppa Italia chiama ???? La Juventus risponde ?? #JuveSPAL - goal : ? Morata 16' (P) ? Frabotta 33' ? Kulusevski 78' ? Chiesa 90+4' Juventus stroll into the Coppa Italia semi-finals ?? - Adenuricfla : RT @MarioAlfano18: Ma il giudice sportivo della coppa Italia è lo stesso della serie A? Chiedo per conto di Morata... - paolocarmazzi : @NackaSkoglund89 io non credo abbia chiesto la cessione.. abbiamo tre attaccanti per due maglie e stiamo lottando p… -