“A tu per tu” con Antonio Bassolino | al via domani su Piùenne | il talk show condotto da Lorenzo Crea

Un nuovo format Tv ispirato al David Letterman show per parlare di Napoli attraverso gli occhi, la voce, le testimonianze dei suoi protagonisti. Questa l'idea che ha portato alla realizzazione di "A Tu per Tu". Un salotto accogliente con un'atmosfera avvolgente, grazie alla scenografia curata nei minimi dettagli, nel quale gli ospiti saranno intervistati da Lorenzo Crea, Direttore di Retenews24 e di Gt24News il nuovo telegiornale targato Gt Channel. 20 puntate (almeno per iniziare) dedicate ad altrettante personalità del mondo della politica, dello spettacolo, dell'impresa, dello sport e della cultura che avranno modo di raccontare la propria vita ai telespettatori, il loro rapporto con la città e perché no proporre delle idee per il rilancio di Napoli. > A ciascun ospite saranno dedicate delle canzoni eseguite live dalla cantante ...

