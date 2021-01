Whatsapp introduce il riconoscimento biometrico anche per la versione web (Di giovedì 28 gennaio 2021) Whatsapp Web chiede il riconoscimento biometrico (immagine: Whatsapp)Whatsapp sceglie il Data Privacy Day, giornata europea per la protezione dei dati personali, per annunciare l’integrazione dell’autenticazione biometrica per accedere alla sua versione web e desktop. https://twitter.com/Whatsapp/status/1354700879312560128 Gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica istantanea con un tweet hanno informato gli utenti di aver deciso di estendere anche a queste versioni l’accesso tramite impronte digitali o riconoscimento facciale. Entrambe le soluzioni erano già state adottate da tempo sulla versione mobile per dispositivi Apple o Android. Che cosa cambia ora? Se finora gli utenti erano soliti inquadrare, con il ... Leggi su wired (Di giovedì 28 gennaio 2021)Web chiede il(immagine:sceglie il Data Privacy Day, giornata europea per la protezione dei dati personali, per annunciare l’integrazione dell’autenticazione biometrica per accedere alla suaweb e desktop. https://twitter.com//status/1354700879312560128 Gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica istantanea con un tweet hanno informato gli utenti di aver deciso di estenderea queste versioni l’accesso tramite impronte digitali ofacciale. Entrambe le soluzioni erano già state adottate da tempo sullamobile per dispositivi Apple o Android. Che cosa cambia ora? Se finora gli utenti erano soliti inquadrare, con il ...

infoitscienza : Whatsapp introduce i messaggi «Leggi dopo», cosa sono e come funzionano - infoitscienza : Whatsapp introduce i messaggi «Leggi dopo» | cosa sono e come funzionano - infoitscienza : WhatsApp introduce nuove icone e sticker, ma non per tutti - infoitscienza : WhatsApp: la nuova beta per Android introduce nuove icone e sticker - focusTECHit : WhatsApp: la nuova beta per Android introduce nuove icone e sticker - | -

Ultime Notizie dalla rete : Whatsapp introduce Whatsapp introduce i messaggi «Leggi dopo», cosa sono e come funzionano GQ Italia Whatsapp introduce il riconoscimento biometrico anche per la versione web

L'impostazione sarà attiva di default sugli iPhone che hanno installato iOS14 e sui dispositivi Android che supportano lo sblocco tramite riconoscimento facciale o impronta digitale ...

Telegram, novità BOMBA: importa le chat di WhatsApp!

Da oggi c’è una grandissima novità: puoi passare da WhatsApp a Telegram il backup delle tue chat con un semplice click, ecco come fare.

L'impostazione sarà attiva di default sugli iPhone che hanno installato iOS14 e sui dispositivi Android che supportano lo sblocco tramite riconoscimento facciale o impronta digitale ...Da oggi c’è una grandissima novità: puoi passare da WhatsApp a Telegram il backup delle tue chat con un semplice click, ecco come fare.