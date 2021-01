Uomini e Donne | Davide Donadei ha scelto anticipazioni

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 28 gennaio 2021)ha fatto la sua scelta. Il tronista, dopo circa quattro mesi di percorso, nella puntata diregistrata ieri, ha deciso la donna con cui ha voglia di intraprendere una relazione al di fuori del programma.haChiara Rabbi. Stando a quanto riportato dal sito Vicolo delle News, la puntata è iniziata con il solito best of dei momenti più belli trae le due corteggiatrici in lizza, ovvero Chiara e Beatrice Buonocore. Una volta uscite dallo studio, il ragazzo chiama dapprima Beatrice, alla quale confessa di non essere la scelta perché se la testa lo porta da lei, il suo cuore va in un’altra direzione. Ecco allora l’ingresso della ‘fortunata’, verso cui il giovane pugliese ...