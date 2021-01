Pioggia di acquisti in Piazza Affari

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – Prestazione brillante per la Borsa di Milano, in uno scenario europeo nel complesso positivo. Ottime le performance dell’S&P-500 in USA. L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,211. Segno più per l’oro, che mostra un aumento dello 0,76%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 52,76 dollari per barile. Si riduce di poco lo spread, che si porta a +118 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,60%. Tra gli indici di Eurolandia sale Francoforte, che mostra un rialzo dello 0,36%, contrazione moderata per Londra, che soffre un calo dello 0,51%, e ben impostata Parigi, che segna un forte rialzo dell’1,00%. Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dell’1,10%; sulla ...