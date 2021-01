Parla Francesca Brambilla: “Gonzalo Higuain? Ossessivo-compulsivo con le donne” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Continuano a far Parlare le rivelazioni sul campione di calcio Gonzalo Higuain e questa volta, a Parlare, è Francesca Brambilla, Bona Sorte del programma televisivo Avanti Un Altro. Stando a quanto riportato da Il Fatto Quotidiano Magazine, Francesca Brambilla avrebbe dichiarato che il corteggiamento da parte di Gonzalo Higuain sarebbe stato molto più che insistente. Queste le sue parole a Tiki Taka, il talk condotto da Piero Chiambretti: Higuain è Ossessivo-compulsivo. Se tu lo blocchi, ti scrive messaggi con un altro numero dopo due minuti. È da un anno che non mi scrive più, quando era in Italia mi chiamava fonte: ilfattoquotidiano.it Queste ... Leggi su trendit (Di giovedì 28 gennaio 2021) Continuano a farre le rivelazioni sul campione di calcioe questa volta, are, è, Bona Sorte del programma televisivo Avanti Un Altro. Stando a quanto riportato da Il Fatto Quotidiano Magazine,avrebbe dichiarato che il corteggiamento da parte disarebbe stato molto più che insistente. Queste le sue parole a Tiki Taka, il talk condotto da Piero Chiambretti:. Se tu lo blocchi, ti scrive messaggi con un altro numero dopo due minuti. È da un anno che non mi scrive più, quando era in Italia mi chiamava fonte: ilfattoquotidiano.it Queste ...

