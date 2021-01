Omicidio Giulia Ballestri, il marito Matteo Cagnoni condannato in Cassazione (Di giovedì 28 gennaio 2021) La vicenda giudiziaria della morte di Giulia Ballestri è arrivata alla fine. Si può parlare di giustizia piena, in questo caso: il marito Matteo Cagnoni è stato infatti condannato all’ergastolo in tutti i gradi di giudizio, ritenuto quindi solo e unico responsabile di un atroce delitto che nel 2016 ha scioccato l’Italia. Rigettata la difesa del noto dermatologo e personaggio televisivo, che puntava tutto sulla perizia psichiatrica. Condanna definitiva per Matteo Cagnoni La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a Matteo Cagnoni, responsabile dell’Omicidio pluriaggravato di Giulia Ballestri, 39enne madre di 3 figli che ha trovato una ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) La vicenda giudiziaria della morte diè arrivata alla fine. Si può parlare di giustizia piena, in questo caso: ilè stato infattiall’ergastolo in tutti i gradi di giudizio, ritenuto quindi solo e unico responsabile di un atroce delitto che nel 2016 ha scioccato l’Italia. Rigettata la difesa del noto dermatologo e personaggio televisivo, che puntava tutto sulla perizia psichiatrica. Condanna definitiva perLa Corte diha confermato la condanna a, responsabile dell’pluriaggravato di, 39enne madre di 3 figli che ha trovato una ...

