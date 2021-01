Omicidio di Caccamo, resta in carcere il fidanzato di Roberta (Di giovedì 28 gennaio 2021) resta in carcere Pietro Morreale, il ragazzo di 19 anni arrestato con l’accusa di avere ucciso la fidanzata Roberta Siragusa di 17 anni di Caccamo (Palermo). Il giudice per le indagini preliminari, al termine dell’udienza di convalida e dopo una breve camera di consiglio, non ha convalidato il provvedimento di fermo ma ha applicato la Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 28 gennaio 2021)inPietro Morreale, il ragazzo di 19 anni arto con l’accusa di avere ucciso la fidanzataSiragusa di 17 anni di(Palermo). Il giudice per le indagini preliminari, al termine dell’udienza di convalida e dopo una breve camera di consiglio, non ha convalidato il provvedimento di fermo ma ha applicato la

ilmattinodisici : Omicidio di Caccamo, resta in carcere il fidanzato di Roberta - infoitinterno : L'omicidio di Roberta Siragusa, il video che incastra Morreale. Accesa una candela nei balconi di Caccamo - infoitinterno : Omicidio di Caccamo: rilievi del Ris al campo sportivo, Roberta è morta lì? - ILOVEPACALCIO : Omicidio Caccamo: gip non convalida fermo per fidanzato che resta in carcere - Ilovepalermocalcio - ilSicilia : #Cronaca #caccamo Omicidio di Roberta Siragusa, non c’è pericolo di fuga ma il fidanzato resta in carcere… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Caccamo Omicidio di Caccamo, l'indagato tace davanti al gip e resta in cella: la sua auto ai raggi X PalermoToday Omicidio di Caccamo, resta in carcere il fidanzato di Roberta

Resta in carcere Pietro Morreale, il ragazzo di 19 anni arrestato con l’accusa di avere ucciso la fidanzata Roberta Siragusa di 17 anni di Caccamo (Palermo).

Dramma di Caccamo, arriva la sentenza:”Pietro Caccamo resta in carcere”

Al culmine di una lunga giornata, dalle stanze del Tribunale di Termini Imerese giunge una prima sentenza sulla terribile vicenda che nella notte tra sabato e domenica scorsi ha scosso Caccamo . “Il f ...

Resta in carcere Pietro Morreale, il ragazzo di 19 anni arrestato con l’accusa di avere ucciso la fidanzata Roberta Siragusa di 17 anni di Caccamo (Palermo).Al culmine di una lunga giornata, dalle stanze del Tribunale di Termini Imerese giunge una prima sentenza sulla terribile vicenda che nella notte tra sabato e domenica scorsi ha scosso Caccamo . “Il f ...