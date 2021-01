Naspi online 2021 | requisiti e procedura dettagliata per fare domanda

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Con la crisi che impenna, sospinta dall’incedere della pandemia, un’ancora di salvezza per tutti coloro che si ritrovano senza lavoro è la: Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego. Laè una prestazione Inps sotto forma di indennità mensile a sostegno di tutte le persone che hanno perso il lavoro involontariamente. Si tratta di un utile sostegno a favore di soggetti che si ritrovano disoccupati non per propria volontà, nell’attesa di un nuovo impiego. Per fruire di tale indennità i lavoratori aventi diritto devono presentare l’appositaall’INPS in via telematica, entro la decadenza dei 68 giorni a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro. Consulta i nuovi importi dei sussidi Inps, cig e dis-coll Vediamo nel dettaglio quali sono iper ...