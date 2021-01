Juventus-Spal 4-0, i bianconeri superano il turno e si preparano ad affrontare l’Inter (Di giovedì 28 gennaio 2021) Prosegue il percorso in Coppa Italia per gli uomini di Pirlo che ieri sera hanno eliminato dalla competizione gli Spallini con un netto 4-0. Una partita dominata dalla Juventus per tutti i 90 minuti e che non ha visto crolli mentali come quelli mostrati contro il Genoa nel turno precedente quando ci vollero i supplementari per eliminare la squadra di Ballardini. LEGGI ANCHE: Juventus-Spal, Pirlo in conferenza: "Ha un buco nel piede quindi non giocherà" Il primo tempo vede la Juventus già avanti di due gol: la sblocca Morata su rigore dopo una bella azione “coast to coast” di Rabiot che entrato in aria viene toccato nettamente da Vicari. L’arbitro Pezzuto inizialmente ammonisce il francese per simulazione salvo poi essere richiamato al Var per cambiare la decisione assegnando il ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Prosegue il percorso in Coppa Italia per gli uomini di Pirlo che ieri sera hanno eliminato dalla competizione glilini con un netto 4-0. Una partita dominata dallaper tutti i 90 minuti e che non ha visto crolli mentali come quelli mostrati contro il Genoa nelprecedente quando ci vollero i supplementari per eliminare la squadra di Ballardini. LEGGI ANCHE:, Pirlo in conferenza: "Ha un buco nel piede quindi non giocherà" Il primo tempo vede lagià avanti di due gol: la sblocca Morata su rigore dopo una bella azione “coast to coast” di Rabiot che entrato in aria viene toccato nettamente da Vicari. L’arbitro Pezzuto inizialmente ammonisce il francese per simulazione salvo poi essere richiamato al Var per cambiare la decisione assegnando il ...

