Impianti sciistici, Bonaccini: "Ancora non possono riapire" (Di giovedì 28 gennaio 2021) La possibile riapertura degli Impianti sciistici resta argomento di discussione mentre molte Regioni sono pronte a un nuovo cambio di colore nel fine settimana . "Per quanto riguarda il tema degli ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) La possibile riapertura degliresta argomento di discussione mentre molte Regioni sono pronte a un nuovo cambio di colore nel fine settimana . "Per quanto riguarda il tema degli ...

borghi_claudio : Scusate, giusto per sapere, avete sentito qualche notizia dalla Svizzera? Si, quei pazzi con gli impianti sciistici… - borghi_claudio : A @ariachetira ho citato la differenza fra Italia (impianti sciistici chiusi) e Svizzera (impianti aperti). Ecco i… - TgVerona : Impianti sciistici, ecco la proposta delle Regioni per la riapertura - GhisiMg49 : @SkyTG24 Dalla foto, si capisce facilmente che si rischia seriamente di salire su quella metropolitana sani, per sc… - Serafyna73 : RT @borghi_claudio: Scusate, giusto per sapere, avete sentito qualche notizia dalla Svizzera? Si, quei pazzi con gli impianti sciistici tut… -