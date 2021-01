Il libro piace di quartiere e online

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Dieci anni fa, nei primi mesi del 2011, il miliardario russo Aleksandr Mamut (residenza a Mosca, seconda casa a Kensington, Londra) comprò per 53 milioni di sterline la maggiore catena di librerie nel Regno Unito, Waterstones. A dispetto della cifra relativamente bassa, l’acquisto parve arrischiato: la catena era in crisi da tempo e il proprietario precedente, il gruppo HMV, che l’aveva acquisita nel 1998 per 300 milioni di sterline, aveva dovuto chiudere numerosi punti vendita. Quasi altrettanto arrischiata sembrò la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

M_decimoMeridio : RT @IlPrimatoN: L'Huffington Post ha severamente stroncato l'opera dello 'storico' vicino all'Anpi. Speriamo che anche altri esponenti di s… - pierino5861 : RT @IlPrimatoN: L'Huffington Post ha severamente stroncato l'opera dello 'storico' vicino all'Anpi. Speriamo che anche altri esponenti di s… - sergiogali5 : @mitrandirr Fai come me,quando mi fanno incazzare mi bevo un piccolo tulipano di grappa ( o qualcosa che ti piace e… - marcoranieri72 : RT @IlPrimatoN: L'Huffington Post ha severamente stroncato l'opera dello 'storico' vicino all'Anpi. Speriamo che anche altri esponenti di s… - TommasoJ_ : @latwittipe @Twittaia1 @BarbieXanax Ha messo mi piace, quindi presumo che noi due siamo in una situazione pacifica.… -

Ultime Notizie dalla rete : libro piace

Il Manifesto

Se il lettore affezionato non va, o meglio, non può andare in biblioteca, sono gli stessi libri che schizzano fuori dagli scaffali e saltano in macchina ...Dieci anni fa, nei primi mesi del 2011, il miliardario russo Aleksandr Mamut (residenza a Mosca, seconda casa a Kensington, Londra) comprò per 53 milioni di sterline la maggiore catena di librerie nel ...