(Di giovedì 28 gennaio 2021) Tre diversi scenari sul tavolo. Ma per tutti lo stesso risultato: il centrodestra batte sempre – e di molto – il caravanserraglio di Giuseppe Conte. Qualunque fisionomia assuma. A confermarlo, numeri alla mano, è ildi Antonio Noto persulle intenzioni di voto dopo l’apertura della crisi di governo.dal quale emerge anche un altro dato politico di primo piano: FdIil Pd. Tre scenari, un solo risultato: il centrodestra vince sempre I tre scenari testati da Noto sono: un voto con la situazione attuale, uno con undel premier Conte in campo e uno con Conte leader del M5S. Con piccole oscillazioni ne emerge sempre lo stesso quadro: se potessero votare, gli italiani consegnerebbero ...

LucaBurnout : RT @SecolodItalia1: Il clamoroso sondaggio di “Porta a Porta”: FdI al 17,5 sorpassa il Pd e diventa secondo partito - SecolodItalia1 : Il clamoroso sondaggio di “Porta a Porta”: FdI al 17,5 sorpassa il Pd e diventa secondo partito… - charleshlight : @loveLexaClexa Bisogna insistere, possibile che non capiscano che Lexa è un personaggio clamoroso? Guarda il sondag… - Capolii21 : @sburrotre Clamoroso sto sondaggio -

Ultime Notizie dalla rete : clamoroso sondaggio

Il Secolo d'Italia

– Il mercato dell’Inter si infiamma negli ultimi giorni. GUARDA IL VIDEO IN ALTO! In ballo c’è uno scambio last minute tra Dzeko e Sanchez che potrebbe concretizzarsi con la Roma. >>>Sostienici su Pat ...Le voci su un possibile ritorno del tecnico spagnolo all'ombra del Vesuvio stanno monopolizzando le discussioni dei tifosi sui social network ...