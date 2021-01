Hbo punta su 'Il Trono di Spade', in arrivo ben due prequel e una serie animata (Di giovedì 28 gennaio 2021) Alla continua ricerca di nuovi contenuti, Hbo torna a puntare sul 'Trono di Spade', una delle sue serie di maggior successo. Secondo 'Variety' il network sarebbe al lavoro contemporaneamente su più ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 28 gennaio 2021) Alla continua ricerca di nuovi contenuti, Hbo torna are sul 'di', una delle suedi maggior successo. Secondo 'Variety' il network sarebbe al lavoro contemporaneamente su più ...

MediasetTgcom24 : Hbo punta su 'Il Trono di Spade', in arrivo ben due prequel e una serie animata #tronodispade… - AcanforaMarina : RT @tommiwtf: Ma HBO quanto ci mette ad approdare nel mercato internazionale? Ma perché 'sti capitalisti non capitalistano? Euphoria, GOT,… - tommiwtf : Ma HBO quanto ci mette ad approdare nel mercato internazionale? Ma perché 'sti capitalisti non capitalistano? Eupho… - VincenzoDAmat18 : @LaCittadellaEgg Eh mi sa tanto che Martin non dirà nulla sugli annunci di ieri. Lui era contrario all'idea sia di… - magnificosnello : Sto leggendo Beartown e mi sembra molto bella. HBO ne ha fatto una miniserie. La storia di una cittadina che punta… -