Game Of Thrones: serie animata in arrivo? (Di giovedì 28 gennaio 2021) Games Of Thrones: serie animata in arrivo! Non solo House of the Dragon tra le novità previste per la saga, a quanto pare infatti HBO Max (il servizio di video on demand di proprietà della WarnerMedia Entertainment e gestita ovviamente da HBO) sembra avere in cantiere nuovo progetto per Il Trono di Spade, ossia una serie animata che proprio come l’originale in live-action sarà destinata per un pubblico adulto e prometterà le medesime atmosfere. Nonostante non sia trapelato ancora nessun dettaglio, come ad esempio la collocazione nella timeline, possiamo avvalerci delle fonti di Variety e Deadline per confermarne almeno la fase di progettazione, consci del fatto che da quando la serie è terminata, nel 2019, il proseguo e l’espansione del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 28 gennaio 2021)s Ofin! Non solo House of the Dragon tra le novità previste per la saga, a quanto pare infatti HBO Max (il servizio di video on demand di proprietà della WarnerMedia Entertainment e gestita ovviamente da HBO) sembra avere in cantiere nuovo progetto per Il Trono di Spade, ossia unache proprio come l’originale in live-action sarà destinata per un pubblico adulto e prometterà le medesime atmosfere. Nonostante non sia trapelato ancora nessun dettaglio, come ad esempio la collocazione nella timeline, possiamo avvalerci delle fonti di Variety e Deadline per confermarne almeno la fase di progettazione, consci del fatto che da quando laè terminata, nel 2019, il proseguo e l’espansione del ...

