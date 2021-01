È morta a 94 anni l’attrice Cloris Leachman, che interpretò Frau Blücher in “Frankenstein Junior” (Di giovedì 28 gennaio 2021) È morta mercoledì, a 94 anni, l’attrice statunitense Cloris Leachman nella sua casa a Encinitas, in California. La notizia della sua morte è stata confermata dal figlio, che però non ne ha specificato le cause. Leachman è stata un’attrice di Leggi su ilpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) Èmercoledì, a 94statunitensenella sua casa a Encinitas, in California. La notizia della sua morte è stata confermata dal figlio, che però non ne ha specificato le cause.è stata un’attrice di

Ultime Notizie dalla rete : morta anni Antonella, morta a 10 anni per la sfida su TikTok: i funerali a Palermo Il Messaggero Potenza, precipita da parete rocciosa: muore guida escursionistica di 49 anni

L'incidente è avvenuto sul Monte Sirino, sul versante di Lagonegro. L’uomo era in compagnia di altre tre persone, nessuna delle quali è rimasta ferita ...

Morta a 76 anni la prof Loretta Cingolani

È morta domenica, a 76 anni, la professoressa Loretta Cingolani. Aveva insegnato a generazioni e generazioni di civitanovesi e anche per questo motivo era una figura molto conosciuta in città. Negli u ...

