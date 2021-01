Crotone | adesso è ufficiale | arriva Samuel Di Carmine dall’Hellas Verona

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Ilha realizzato un colpo di mercato rilevante, assicurandosi le prestazioni sportive diDi. L’attaccante italiano, fulcro delle azioni offensive dell’Hellas2019/2020, ha accettato il trasferimento in Calabria, con la formula del prestito. Ilha lanciato un forte segnale alle contendenti per la lotta salvezza, dimostrando di contare sulla permanenza come protagonista in massima serie. Di seguito un estratto del comunicato di presentazione pubblicato dal club pitagorico: “Il Football Clubcomunica di aver acquisitole prestazioni sportive del calciatoreDi, chea titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021. Con gli ...