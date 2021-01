Con Emergency a Catanzaro | pacchi alimentari per chi resta fuori dagli aiuti

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Franco ha 50 anni, prima che scoppiasse la pandemia era pronto a iniziare una nuova vita: aveva preso in gestione un ristorante a, aveva avviato i lavori di ristrutturazione quando il primo lockdown ha mandato tutto in frantumi. “A parte, non ho avuto alcun tipo di aiuto. Sono una partita Iva e per me non c’è stato alcun ristoro: pur avendo già speso molto per il locale, non ho mai incassato un centesimo. Sono separato e non so più come pagare gli assegni di mantenimento ai miei figli… Sono dovuto ricorrere a piccoli prestiti, mi sono fatto aiutare da mia sorella. Per la prima volta nella mia vita, sono finito completamente cappottato. Sono grato aperché in quel pacco, in quelle telefonate, trovo il calore umano che mi spinge ad andare avanti”. La Ong è impegnata nella risposta a Covid-19 su vari fronti, ...