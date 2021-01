“Cambio di colore per quasi tutte le regioni” Covid | il governo decide | ma c’è chi resta con le misure più rigide

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Novità in arrivo per la colorazione delleitaliane, decisa per cercare di contrastare quanto più possibile il contagio da coronavirus. Dopo l’ultima ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza,l’intera nazione era finita in zona arancione, ma adesso sono previste ulteriori modifiche disposte dal. Ricordiamo che allo stato attuale solamente una regione, ovvero la Sicilia, ed una provincia autonoma, quella di Bolzano, sono finite nella cromia rossa. Per quanto riguarda le gialle abbiamo Campania, Molise, Basilicata, Provincia Autonoma di Trento e Toscana. A partire da venerdì 29 gennaio, però, sono attese delle variazioni molto importanti. Stanno già circolando le prime indiscrezioni, che dovranno essere ratificate ufficialmente nelle prossime ore. ‘Il Messaggero’, valutando attentamente i dati riferibili ...