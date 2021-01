Calciomercato Genoa | si avvicina Niang | i dettagli

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 28 gennaio 2021): Mbayesisempre di più al Grifone, passi in avanti per riportare l’attaccante in Italia Mbayesisempre di più al. Secondo Gianluca Di Marzio è molto vicino il ritorno in Italia dell’attaccante. L’attaccante senegalese ha già vestito la maglia rossoblù, per i primi 6 mesi del 2015. Ha giocato anche con Milan e Torino in Serie A. Il suo arrivo potrebbe liberare Scamacca. Leggi su Calcionews24.com