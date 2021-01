Avvio “interlocutiorio” per le consultazioni ai tempi del Covid

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Una novità, un grande classico e la sua variante 2021 per la prima giornata dial Quirinale, nell'ambito della crisi del governo Conte due. Il sentiero, visto il quadro politico, è stretto e i paletti messi dal Quirinale per uscirne sono impegnativi: una maggioranza coesa, numeri certi in Parlamento, un programma coerente e condiviso. Chi vuole guidare il Paese deve essere in grado di garantire, insieme alla sua maggioranza, queste condizioni. La prima novità di questo giro diè nella location, niente più giornalisti accalcati nella sala della Loggia, a pochi passi dallo Studio alla Vetrata del Capo dello Stato: la sala è chiusa per restauro e le norme anti-consentono solo a un parterre ristretto di cronisti di seguire, distanziati, nel Salone delle Feste le dichiarazioni delle delegazioni ricevute ...