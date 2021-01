Astrazeneca, le bugie dell’ad Soriot: dal ‘miliardo di dosi ogni anno’ alla priorità inglese, che in realtà è una prelazione per 30 milioni di fiale (Di giovedì 28 gennaio 2021) La rissa, a colpi di dichiarazioni, tra Astrazeneca e l’Unione europea sulle dosi del vaccino sviluppato dall’università di Oxford e sul contratto stipulato, non contempla al momento l’analisi di una cronologia molto chiara di quanto accaduto negli ultimi mesi e che porta a pensare che come sempre la verità sta nel mezzo. È vero che il Regno Unito il 21 maggio ha firmato un accordo, ma si trattava di una prelazione per 30 milioni di dosi, ma è anche vero che Londra ne ha opzionate altre 70 solo il 23 novembre, il giorno dell’annuncio dei risultati di fase 3 della sperimentazione. Tra maggio e novembre ci sono stati i colloqui con altri stati compresi Italia, Francia, Olanda e Germania, il miliardo incassato dagli Usa, le oscillazioni di Borsa molto favorevoli al colosso. Il pre contratto con l’Ue è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) La rissa, a colpi di dichiarazioni, trae l’Unione europea sulledel vaccino sviluppato dall’università di Oxford e sul contratto stipulato, non contempla al momento l’analisi di una cronologia molto chiara di quanto accaduto negli ultimi mesi e che porta a pensare che come sempre la verità sta nel mezzo. È vero che il Regno Unito il 21 maggio ha firmato un accordo, ma si trattava di unaper 30di, ma è anche vero che Londra ne ha opzionate altre 70 solo il 23 novembre, il giorno dell’annuncio dei risultati di fase 3 della sperimentazione. Tra maggio e novembre ci sono stati i colloqui con altri stati compresi Italia, Francia, Olanda e Germania, il miliardo incassato dagli Usa, le oscillazioni di Borsa molto favorevoli al colosso. Il pre contratto con l’Ue è ...

Noovyis : (Astrazeneca, le bugie dell’ad Soriot: dal ‘miliardo di dosi ogni anno’ alla priorità inglese, che in realtà è una… - gimmysnucamind : Il Regno Unito attacca la Germania per le 'bugie' sul vaccino di Oxford: scoppia la lite nell'UE - PerutaAntonio : @davcarretta @udogumpel L'Ufficio stampa del Ministero della Sanità aveva comunicato che 400 milioni di dosi AstraZ… - Lucia25443382 : RT @mantovanimg: BUGIE SU BUGIE....UN PIANO PANDEMICO CHE NON ESISTE, ANZI COPIATO E INCOLLATO DAL PRECEDENTE,UN CONTRATTO CON ASTRAZENECA… - mantovanimg : BUGIE SU BUGIE....UN PIANO PANDEMICO CHE NON ESISTE, ANZI COPIATO E INCOLLATO DAL PRECEDENTE,UN CONTRATTO CON ASTRA… -

Ultime Notizie dalla rete : Astrazeneca bugie Astrazeneca, le bugie dell’ad Soriot: dal ‘miliardo di dosi ogni anno’ alla priorità… Il Fatto Quotidiano Scontro Ue-AstraZeneca: “il contratto sia pubblico”

In una nuova riunione con la responsabile Europa dell’azienda, Iskra Reic, Bruxelles è tornata ad insistere sul rispetto dei patti, ha chiesto che il contratto sia reso pubblico, ed ha contestato le m ...

Vaccino Pfizer, ecco verità e bugie su dosi e ritardi

I ritardi irritano il commissario straordinario Domenico Arcuri, che denuncia un rallentamento importante nella vaccinazione. Ma davvero Pfizer è in ritardo con la consegna delle dosi? Se si conta anc ...

In una nuova riunione con la responsabile Europa dell’azienda, Iskra Reic, Bruxelles è tornata ad insistere sul rispetto dei patti, ha chiesto che il contratto sia reso pubblico, ed ha contestato le m ...I ritardi irritano il commissario straordinario Domenico Arcuri, che denuncia un rallentamento importante nella vaccinazione. Ma davvero Pfizer è in ritardo con la consegna delle dosi? Se si conta anc ...