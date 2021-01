Amici 20, Martina Miliddi e Aka7even: la fine della loro storia (Di giovedì 28 gennaio 2021) . La relazione tra i due ragazzi, all’interno del talent show, giunge ad un punto di rottura. Martina gela il fidanzato con le sue dichiarazioni. Tra il ballerino e la cantante finisce quella affinità che li aveva uniti solo fino a pochi giorni fa. La L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 28 gennaio 2021) . La relazione tra i due ragazzi, all’interno del talent show, giunge ad un punto di rottura.gela il fidanzato con le sue dichiarazioni. Tra il ballerino e la cantante finisce quella affinità che li aveva uniti solo fino a pochi giorni fa. La L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

gossipblogit : Amici, Aka7even in lacrime per Martina. La ballerina: “Forse dovremmo provare ad allontanarci un po’…” - funkybumblebee : RT @gengy00: #amici20 Martina entusiasta come i ragazzi di Amici 18 quando hanno scoperto che Vittorio Grigolo sarebbe stato uno dei dirett… - TwitGinger : Martina e Aka7Even di #Amici20 si sono lasciati? - zazoomblog : ‘Amici 20’ la proposta di Lorella Cuccarini ai suoi ballerini getta Martina Miliddi nello sconforto (Video) - #‘Am… - meglioitaliano : RT @spreco_zero: Cari amici,ci siamo! Venerdì 5 febbraio l'8^ Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare. Dalle 11.30 dirett… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Martina Ad "Amici" Aka7even geloso di Alessandro: "Ci stai provando con Martina?" TGCOM Amici, Aka7even in lacrime per Martina. La ballerina: “Forse dovremmo provare ad allontanarci un po’…”

Nei daytime di Amici in onda in questi giorni, è stato dedicato molto spazio alla tormentata storia tra Aka7even e Martina.

‘Amici 20’ La coppia che sta allietando tutti i nostri pomeriggi scoppia. Pausa o rottura definitiva?

Il daytime di Amici 20 ci ha riservato delle sorprese anche se qualcosa di non totalmente inaspettato visto i precedenti. Ormai ogni pomeriggio la tormentata storia tra Aka7seven e Martina Miliddi vie ...

Nei daytime di Amici in onda in questi giorni, è stato dedicato molto spazio alla tormentata storia tra Aka7even e Martina.Il daytime di Amici 20 ci ha riservato delle sorprese anche se qualcosa di non totalmente inaspettato visto i precedenti. Ormai ogni pomeriggio la tormentata storia tra Aka7seven e Martina Miliddi vie ...