Alberto Gerli | consulente sul Covid e campione di bridge | così applica la matematica a entrambi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Curve statistiche, pandemia eportano a un solo nome:Giovanni. Io conoscevo ilcompagno di gioco del, ma ignoravo, sicuramente insieme a molti altri, quello che stamattina ci ha svelato il Corriere della Sera. Ildegli scienziati che stanno studiando il. Ma chi èGiovanniha 40 anni ed è un ingegnere. Si è laureato all’università di Padova e si è poi specializzato in Space engineering alla Texas “A&M”. Dopo la specializzazione ha lavorato in Accenture prima e in altre poi. Ha fondato aziende di consulenza e creato start up innovative e quasi per caso, come racconta il Corriere della Sera, ha cominciato ad occuparsi per ...