Xbox Series X/S e PS5 introvabili? Le console Microsoft avranno problemi di scorte almeno fino ad aprile (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il recentissimo report finanziario condiviso da Microsoft ci ha messo di fronte a una divisione Xbox/gaming decisamente in salute con dati in continua crescita e numeri molto incoraggianti in arrivo dal lancio di Xbox Series X/S. Un lancio che però, esattamente come quello di PS5, si trova a tutti gli effetti con il freno a mano tirato. Ci stiamo ovviamente riferendo alla difficile situazione a livello di scorte disponibili, un problema che accomuna i rivali Sony e Microsoft e che a quanto pare è destinato a continuare. Se PS5 è sostanzialmente introvabile da mesi, dopo il lancio Xbox Series X è tornata disponibile solo per brevi periodi e con disponibilità limitatissime. Sicuramente migliore la situazione di Xbox ...

